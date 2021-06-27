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Стало известно о состоянии певицы МакSим
По словам официального представителя певицы, МакSим остается в крайне тяжелом состоянии. Его слова в воскресенье, 27 июня, приводят РИА Новости.

По словам официального представителя певицы, МакSим остается в крайне тяжелом состоянии. Его слова в воскресенье, 27 июня, приводят РИА Новости.

Ранее в телеграм-канале Life Shot появилась информация, что состояние артистки Марины Абросимовой ухудшилось — ее перевели с ИВЛ на ЭКМО — экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Такой способ временного поддержания функции легких и сердца используют при лечении крайне тяжелых пациентов с пневмонией, когда ИВЛ не помогает.

Официальный представитель певицы опровергла эту информацию.

«У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию», — заявила она.

Напомним, ранее стало известно, что МакSим госпитализировали с пневмонией. Поражение легких на тот момент составляло 40%, позже врачи рассказали об ухудшении состояния певицы.