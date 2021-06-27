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Соцсети: в Рязани двухлетний ребенок выпал с пятого этажа
По словам очевидцев, в поселке Строитель на улице Качевская двухлетний ребенок выпал с пятого этажа девятиэтажки. Ребенка увезла скорая помощь.

В Рязани двухлетний ребенок выпал с пятого этажа. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

Информация появилась вечером в субботу, 26 июня. По словам очевидцев, в поселке Строитель на улице Качевская двухлетний ребенок выпал с пятого этажа девятиэтажки. Ребенка увезла скорая помощь.

Официальная информация уточняется.