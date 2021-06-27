Рязанские спасатели провели рейд по местным пляжам

Рейд проходил 26 и 27 июня. Работники управления по делам ГОЧС Рязани раздавали памятки по правилам безопасности на воде в летнее время.

Рязанские спасатели провели рейд по местным пляжам. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Рейд проходил 26 и 27 июня. Работники управления по делам ГОЧС Рязани раздавали памятки по правилам безопасности на воде в летнее время.

Рязанцам напомнили, что в период купального сезона необходимо соблюдать определенные требования, которые позволяют избежать опасных для жизни и здоровья человека последствий. Особое внимание спасатели акцентировали на необходимости купания только в разрешенных местах — на благоустроенных пляжах.