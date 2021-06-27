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На Северной окружной произошло массовое ДТП
В результате ДТП 29-летняя пассажирка Chery Tiggo и 26-летняя пассажирка Hyundai Elantra обращались за медицинской помощью.

На Северной окружной произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в субботу, 26 июня, в 17:00 на Северной окружной в районе автозаправки «Газпром». 34-летний водитель Chery Tiggo, поворачивая налево на перекрестке по второстепенной дороге столкнулся с LADA Kalina, которой управлял 31-летний водитель. В результате удара машину отбросило на впередистоящий Hyundai Elantra, а ту в свою очередь на Renault Logan.

В результате ДТП 29-летняя пассажирка Chery Tiggo и 26-летняя пассажирка Hyundai Elantra обращались за медицинской помощью.

Проводится проверка.