На рязанской трассе пенсионеры на «Ниве» опрокинулись в кювет

В результате аварии машина получила механические повреждения, а водитель и пассажирка 1948 года рождения были госпитализированы.

На рязанской трассе пенсионеры на «Ниве» опрокинулись в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в субботу, 26 июня, в 01:15 в Шиловском районе на 97 километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. 73-летний водитель «Лада 212140», двигаясь в сторону Ряжска не справился с управлением, и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

В результате аварии машина получила механические повреждения, а водитель и пассажирка 1948 года рождения были госпитализированы.

Проводится проверка.