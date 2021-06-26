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Врачи рассказали об опасности переизбытка витамина D в организме
Врачи рассказали, что бесконтрольный прием витамина D может вызвать проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на портал Medical News Today.

Врачи рассказали, что бесконтрольный прием витамина D может вызвать проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на портал Medical News Today.

Витамин D способствует усвоению кальция в организме, который служит для укрепления костей. При этом с доставкой макроэлемента могут возникнуть проблемы, если уровень витамина D в крови выше 150 нанограмм на миллилитр. У человека может возникнуть интоксикация.

Витамин накапливается в жирах и медленно высвобождается в кровь, из-за этого последствия перенасыщения могут сохраняться несколько месяцев после прекращения его употребления.

Из эффектов, которые вызывает переизбыток этого витамина, врачи назвали повышенное давление, тошноту и слабость в мышцах.

При интоксикации витамином D специалисты советуют перестать его принимать и ограничить кальций в своем рационе.