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В Тюмени пенсионер едва не утонул в луже возле дома
В Тюмени молодой человек спас пенсионера, который упал и чуть не утонул в глубокой луже возле дома. Видео опубликовал портал 72.RU.

В Тюмени молодой человек спас пенсионера, который упал и чуть не утонул в глубокой луже возле дома. Видео опубликовал портал 72.RU.

Как сообщает издание, на улице Газовиков у дома № 49 произошла коммунальная авария, в результате вода залила проезжую часть и тротуар.

Пенсионер пытался перейти лужу, но упал и не смог выбраться самостоятельно. Ему помогли проходящие мимо молодые люди.

В администрации города подтвердили данные о коммунальной аварии. При этом, по словам очевидцев, люди звонили в коммунальные службы с 6 до 9 утра, но рабочие приехали только к 10:00.