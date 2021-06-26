В Спасском районе спасатели достали из реки тело мужчины

Трагедия произошла вблизи деревни Брыкин Бор. На месте ЧП работали три единицы техники и шесть спасателей.

В Спасском районе в реке Пре спасатели обнаружили тело мужчины. Он утонул, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Трагедия произошла вблизи деревни Брыкин Бор. На месте ЧП работали три единицы техники и шесть спасателей.

Рязанцев призвали соблюдать правила поведения на воде и не рисковать жизнью.

Напомним, 44-летний житель спасского села Лакаш приехал в поселок Брыкин Бор, чтобы искупаться с друзьями в реке. По словам очевидцев, мужчина был пьян, ему стало плохо в воде, но вытащить на берег люди его не смогли.