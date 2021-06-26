В Спасском районе ищут тело утонувшего мужчины

В Спасском районе в пятницу, 25 июня, днем 44-летний мужчина утонул в реке Пре. Поиски тела продолжаются.

В Спасском районе в пятницу, 25 июня, днем 44-летний мужчина утонул в реке Пре. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Житель спасского села Лакаш приехал в поселок Брыкин Бор, чтобы искупаться с друзьями в реке. По словам очевидцев, мужчина был пьян, ему стало плохо в воде, но вытащить на берег люди его не смогли.

На место происшествия приехали спасатели и полиция. Водолазы до вечера обследовали дно на площади около 2 тыс. кв. м, но тела не нашли. Поиски продолжаются.

Быстрое течение в Пре затрудняет поиски.

Далее: спасатели нашли тело утонувшего мужчины.