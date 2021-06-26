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В Спасском районе 18-летний парень обокрал пенсионерку, пока она работала на огороде
В Спасском районе правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в краже 30 тысяч рублей из дома пенсионерки в селе Дегтяном. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Спасском районе правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в краже 30 тысяч рублей из дома пенсионерки в селе Дегтяном. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 79-летняя местная жительница и сообщила, что из дома пропали 30 тысяч рублей. Пенсионерка днем работала на огороде за домом и услышала хлопок входной двери. Она зашла в дом, но там никого не было. За окном женщина увидела отъезжающий автомобиль. В месте, где пенсионерка хранила кошелек со сбережениями, денег не оказалось.

Оперативники опросили местных жителей и установили описание автомобиля, на котором мог передвигаться злоумышленник. С помощью камер полицейские выяснили, куда уехала разыскиваемая машина.

Полицейские нашли водителя — им оказался 18-летний житель Спасского района. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, мужчина приехал в село Дегтяное для сбора бесхозного металлолома. Случайно он заметил пенсионерку, работающую на огороде, и решил проверить входную дверь. Она оказалась открыта, и злоумышленник вошел в дом и обыскал мебель. Он нашел сбережения и покинул место преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.