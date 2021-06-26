В Рязанской области выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом

В Рязанской области за сутки зафиксировали еще 75 случаев заражения COVID-19. Об этом в субботу, 26 июня, сообщает федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки зафиксировали еще 75 случаев заражения COVID-19. Об этом в субботу, 26 июня, сообщает федеральный оперштаб.

Всего за время пандемии в регионе заразились 30 718 человек. За сутки выздоровели 65 рязанцев, всего — 29 128 человек.

Скончались за сутки четыре человека, всего за время пандемии умерли 593 жителя Рязанской области.