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В Рязанской области продолжится аномальная жара
В Рязанской области аномальная жара сохранится в период с 26 по 28 июня. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области аномальная жара сохранится в период с 26 по 28 июня. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В период с 26 по 28 июня на территории региона среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов выше климатической нормы.

Жителей области просят воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем.