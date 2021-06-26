В Рязанской области 27 июня ожидается жара до +35 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 27 июня, днем температура воздуха поднимется до +30…+35 градусов. Ночью по области будет +16…+21 градус. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 27 июня, днем температура воздуха поднимется до +30…+35 градусов. Ночью по области будет +16…+21 градус. Прогноз погоды
Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами прогнозируют кратковременный дождь (до 2 мм). Местами пройдет гроза.
Ветер переменный, 1-6 м/с.