В Рязанской области 27 июня ожидается жара до +35 градусов

В Рязанской области в воскресенье, 27 июня, днем температура воздуха поднимется до +30…+35 градусов. Ночью по области будет +16…+21 градус. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.