В Рязани сняли на видео избиение мужчины на территории Олимпийского городка

В Рязани на видео попало избиение местного жителя на территории Олимпийского городка в пятницу, 25 июня. Запись опубликована в соцсетях. Как рассказала автор видео, мужчину избили за то, что он хотел проехать на территорию городка.

В Рязани на видео попало избиение местного жителя на территории Олимпийского городка в пятницу, 25 июня. Запись опубликована в соцсетях.

Как рассказала автор видео, мужчину избили за то, что он хотел проехать на территорию городка.

«Водителя разматывают за то, что он хотел заехать на территорию Олимпийского городка, смотрите. Да, вот такое рукоприкладство», — прокомментировала женщина.

Выясняются подробности инцидента.