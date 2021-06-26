В Рязани Борис Ясинский провел объезд ремонтируемых дорог в рамках нацпроекта

В субботу, 26 июня, и. о. замглавы администрации Рязани Борис Ясинский проинспектировал ход ремонтных работ дорожного полотна в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

В субботу, 26 июня, и. о. замглавы администрации Рязани Борис Ясинский проинспектировал ход ремонтных работ дорожного полотна в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В выездном совещании также приняли участие представители подрядных организаций, сообщает пресс-служба мэрии.

Ясинский осмотрел мост через реку Трубеж, где сейчас идет ремонт второй части моста. Работы проводятся ежедневно. По словам подрядчика, специалисты производят демонтаж конструкции и дорожного полотна. На этой неделе начали работы под проезжей частью. По словам Бориса Ясинского, мост необходимо продолжать ремонтировать комплексно.

На следующей неделе планируется завершить демонтаж конструкций. Параллельно будет выполняться устройство съездов к подмостовому пространству, переходных плит.

Транспорт проезжает по двум полосам по отремонтированной части моста — по одной в разные направления, для пешеходов открыт новый тротуар со стороны регионального УГИБДД.

На улице Советской Армии на этой неделе подготовили основание, проводится укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, устройство ливневой канализации. Завершаются работы на контактной сети и устройство тротуара с плиточным мощением.

В рамках заключенных двухлетних контрактов завершаются работы по благоустройству на улицах Коняева, Дачной, Татарской, Пролетарской, Березовой, Народном бульваре. В ближайшее время запланирована приемка этих участков.

В ходе объезда Борис Ясинский подчеркнул, что на всех участках дорог особое внимание надо уделять качеству и соблюдению сроков.