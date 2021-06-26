В России выпустили первые серии вакцины «Спутник Лайт»

Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. До конца июня около 2,5 миллионов доз поступят в гражданский оборот, объемы производства будут наращиваться.

В гражданский оборот в России вышли первые серии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

По его словам, накануне был завершен этап контроля. Мурашко уточнил, что «Спутник Лайт» планируется использовать для вакцинации переболевших COVID-19 и для ревакцинации.

«До конца июня около 2,5 миллионов доз поступят в гражданский оборот, объемы производства будут наращиваться», — пояснил министр.

Таким образом, для россиян станут доступны уже четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».