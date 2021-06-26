\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 26
30°
Вск, 27
29°
Пнд, 28
30°
ЦБ USD 72.17 -0.16 26/06
ЦБ EUR 86.19 -0.14 26/06
Нал. USD 71.10 / 73.60 12:51
Нал. EUR 85.30 / 86.80 12:51
Новости
Публикации
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
7 часов назад
718
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
2 131
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
22 июня 16:46
6 483
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
7 541
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России выпустили первые серии вакцины «Спутник Лайт»
Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. До конца июня около 2,5 миллионов доз поступят в гражданский оборот, объемы производства будут наращиваться.

В гражданский оборот в России вышли первые серии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

По его словам, накануне был завершен этап контроля. Мурашко уточнил, что «Спутник Лайт» планируется использовать для вакцинации переболевших COVID-19 и для ревакцинации.

«До конца июня около 2,5 миллионов доз поступят в гражданский оборот, объемы производства будут наращиваться», — пояснил министр.

Таким образом, для россиян станут доступны уже четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».