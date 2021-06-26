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В России изменятся правила техосмотра подержанных автомобилей
С 1 июля в России ужесточаются правила проверок подержанных автомобилей, ввозимых из других стран. Об этом сообщает в субботу, 26 июня, агентство «Прайм».

С 1 июля в России ужесточатся правила проверок подержанных автомобилей, ввозимых из других стран. Об этом сообщает в субботу, 26 июня, агентство «Прайм».

Ранее часть процедур по техосмотру проводилась удаленно и ограничивалась предоставлением фото. По новым правилам б/у иномарки и машины с изменениями в конструкции надо будет проверять в испытательных лабораториях.

В Росстандарте и Евразийской экономической комиссии изменения внесли на обязательной основе в ГОСТ 33670–2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия».

Гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль отметил, что каждый пятый Б/у автомобиль, ввозимый в Россию из Китая и Японии, либо попадал в серьезную аварию, либо был утоплен. Однако машины выдают за безопасные и исправные. В 2015 году на долю некачественных авто с пробегом приходилось почти 30% машин, передвигающихся по дорогам страны.

После введения новых требований осмотр ввозимых автомобилей станет занимать больше времени и в лабораториях, и на таможне. По словам Мигаля, россиянам надо приготовиться и к росту цен на эти процедуры.