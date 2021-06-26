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В Ивановской области в ходе перестрелки в компании мужчин один человек погиб
В Ивановской области произошла перестрелка, один мужчина скончался, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Один из подозреваемых в вооруженном конфликте задержан, сообщает пресс-служба СК РФ.

В Ивановской области произошла перестрелка, один мужчина скончался, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Один из подозреваемых в вооруженном конфликте задержан, сообщает пресс-служба СК РФ.

Конфликт произошел в ночь на 26 июня в Кохме на улице Лермонтова. Несколько мужчин пришли к хозяину дома, чтобы выяснить отношения. В ходе конфликта группа лиц расстреляла в грудь и живот 30-летнего мужчину, он скончался на месте. После этого злоумышленники, используя огнестрельное оружие и другие предметы, нанесли двум знакомым погибшего множественые травмы. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц» и «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц»). Один из подозреваемых в вооруженном конфликте задержан. По данным следователей, разыскиваются остальные причастные к совершению преступления, сообщает ТАСС.

Личность второго подозреваемого, мужчины 1977 года рождения, установлена. Он скрылся с места преступления, мужчину ищут.

Место преступления оцепили сотрудники ОМОН и СОБР ради безопасности местных жителей.