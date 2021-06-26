Соцсети: в Пронском районе на трассе столкнулись три легковушки
В Пронском районе на трассе произошла авария с участием трех автомобилей. Фото опубликовано в соцсетях в субботу, 26 июня.
В Пронском районе на трассе произошла авария с участием трех автомобилей. Фото опубликовано в
По словам очевидцев, ДТП случилось в районе Тырново, столкнулись Toyota Camry, LADA Granta и Chevrolet Aveo. На фото видно, что одна из машин съехала в кювет.
ДТП произошло при неблагоприятных погодных условиях на дороге.
«Очень сильный дождь местами, будьте осторожны», — предупредил автор поста.
Выясняются подробности случившегося.