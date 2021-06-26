Рязанские женщины смогут принять участие в онлайн-конкурсе «Улыбка Вселенная 2022»

Стартовал кастинг на шестой международный онлайн-конкурс «Улыбка Вселенная 2022», в нем могут принимать участие совершеннолетние девушки и женщины из всех стран. В онлайн-конкурсе в том числе могут принять участие рязанки.

Стартовал кастинг на шестой международный онлайн-конкурс «Улыбка Вселенная 2022», в нем могут принимать участие совершеннолетние девушки и женщины из всех стран. Об этом сообщили организаторы конкурса. Верхний предел возраста и семейный статус участниц не регламентируется.

Подведение итогов конкурса пройдет в онлайн-формате в январе 2022 года. В этот раз конкурс будет последним. Победительница получит возможность принимать участие в съемках как актриса эпизодической роли в российских и голливудских кинопроектах.