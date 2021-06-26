Пропавшего в Рязанской области пенсионера нашли погибшим

Пенсионера, который ушел за ягодами и пропал в Михайловском районе, нашли погибшим. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Мещера».

Пенсионера, который ушел за ягодами и пропал в Михайловском районе, нашли погибшим. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Мещера».

Тело 71-летнего мужчины нашли добровольцы отряда «Мещера» и МСО РязГМУ Salus имени В. И. Васильева.

«Скорее всего, аномальная жара могла спровоцировать гибель потерявшегося человека», — сообщается в группе отряда РязГМУ Salus.

Напомним, Александр Сергеевич Базарнов 1949 года рождения 24 июня ушел в лес из дома в деревне Волосовка Михайловского района и не вернулся.