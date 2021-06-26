Кардиолог рассказала, как не пропустить приближение инфаркта

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о том, как можно предотвратить инфаркт и инсульт.

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о том, как можно предотвратить инфаркт и инсульт.

По словам Кореневич, вначале нужно пройти обследования на выявление атеросклероза и сдать ряд анализов. После этого с результатами посетить кардиолога. Она отметила, что для диагностики атеросклероза необязательно делать МРТ сердца. Обследование должно включать следующие процедуры: ЭКГ в покое, ЭКГ под нагрузкой, УЗИ сердца, сосудов шеи, артерий ног, щитовидной железы, почек, печени, холтеровское мониторирование, клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимию.

«Действительно, у нас с вами, к сожалению, катастрофическая ситуация, и умирают в основном люди на планете Земля от инфарктов и инсультов. Умирают абсолютно внезапно, неожиданно, или заболевают и становятся инвалидами», — добавила Кореневич.

По ее словам, регулярно обследоваться каждому надо после 40 лет, а также при жалобах на сердце и наличии наследственных болезней.