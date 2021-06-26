Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в состоянии опьянения? Прокуратура отвечает на вопросы рязанцев

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.