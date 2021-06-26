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Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в состоянии опьянения? Прокуратура отвечает на вопросы рязанцев
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Вопрос: какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в состоянии опьянения?

Ответ на этот вопрос читайте в разделе «Публикации».