Какая ответственность грозит за управление транспортным средством в состоянии опьянения? Прокуратура отвечает на вопросы рязанцев
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.
Вопрос: какая ответственность грозит за управление транспортным средством в состоянии опьянения?
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