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Болеющая раком рязанка, которую обманули московские врачи, находится в реанимации
Елена Родимова, которая лечится от онкологии, перенесла операцию. Сейчас девушка находится в реанимации. Об этом сообщил молодой человек рязанки на ее странице в Instagram.

Елена Родимова, которая лечится от онкологии, перенесла операцию. Сейчас девушка находится в реанимации. Об этом сообщил молодой человек рязанки на ее странице в Instagram.

Как рассказал мужчина, состояние пациентки тяжелое и нестабильное, но девушка в сознании, дышит сама и может разговаривать, хотя есть проблемы с давлением. Ему удалось передать в реанимацию записку со словами поддержки.

«Выведена ли стома, непонятно, информация будет в 14:00 в понедельник, — добавил молодой человек. — По словам медсестры, для такой палаты она выглядит очень хорошо».

Стома — отверстие кишки, сформированное хирургическим путем после удаления всего или части кишечника. Такая операция срочно потребовалась девушке из-за угрозы перитонита.

Напомним, рязанка Елена Родимова боролась с раком желудка несколько лет назад, недавно болезнь вернулась. Девушка решила обратиться в московскую клинику, где ей предложили поставить специальные покрытые стенты, которые должны были быть съемными. Выяснилось, что ей поставили непокрытые стенты, которые снять уже нельзя, при этом взяли деньги за покрытые. Пострадавшая обратилась в Росздравнадзор.

После этого инцидента глава СК РФ Александр Бастрыкин организовал личный прием заявителей по этому делу. В медучреждении помимо Елены Родимовой пострадали еще люди — родственники умерших пациентов подали иски в суд. Работу клиники остановили.