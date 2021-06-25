\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
30°
Сбт, 26
30°
Вск, 27
30°
ЦБ USD 72.33 -0.34 25/06
ЦБ EUR 86.33 -0.38 25/06
Нал. USD 71.85 / 72.55 14:03
Нал. EUR 86.02 / 86.5 10:28
Новости
Публикации
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
Вчера 13:28
1 250
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
22 июня 16:46
5 546
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
6 771
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
7 486
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Студентов рязанского «Политеха» не допустят к занятиям без вакцины
Занятия в вузе смогут посещать только студенты, которые вакцинировались двумя компонентами двухкомпанентной вакцины или одним компонентом однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции. При наличии противопоказаний необходима справка из учреждения здравоохранения.

Студентов рязанского «Политеха» не допустят к занятиям без вакцины с 1 сентября 2021 года. Об этом сообщил профком студентов вуза.

Занятия в вузе смогут посещать только студенты, которые вакцинировались двумя компонентами двухкомпанентной вакцины или одним компонентом однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции. При наличии противопоказаний необходима справка из учреждения здравоохранения.

РЗН.инфо стало известно, что студентам также пообещали поставить «автоматом» любой зачет или экзамен за справку о вакцинации. Помимо этого, они могут исправить «двойки» за справку о вакцинации.