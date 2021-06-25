Студентов рязанского «Политеха» не допустят к занятиям без вакцины

Занятия в вузе смогут посещать только студенты, которые вакцинировались двумя компонентами двухкомпанентной вакцины или одним компонентом однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции. При наличии противопоказаний необходима справка из учреждения здравоохранения.

Студентов рязанского «Политеха» не допустят к занятиям без вакцины с 1 сентября 2021 года. Об этом сообщил профком студентов вуза.

Занятия в вузе смогут посещать только студенты, которые вакцинировались двумя компонентами двухкомпанентной вакцины или одним компонентом однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции. При наличии противопоказаний необходима справка из учреждения здравоохранения.

РЗН.инфо стало известно, что студентам также пообещали поставить «автоматом» любой зачет или экзамен за справку о вакцинации. Помимо этого, они могут исправить «двойки» за справку о вакцинации.