Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для некоторых работников
Обязательную вакцинацию уже ввели в 10 субъектах. Список планируют расширить еще на восемь субъектов с понедельника.
В восьми регионах введут обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда сфер. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает
Она отметила, что обязательную вакцинацию уже ввели в 10 субъектах. Список планируют расширить еще на восемь субъектов с понедельника.
Попова назвала такую меру эффективной.