В Солотче прошли рейды по соблюдению противопожарного режима

Специалисты пообщались с местными жителями, напомнили им о правилах пожарной безопасности в летний период и раздали памятки в условиях введенного особого противопожарного режима.

В Солотче прошли рейды по соблюдению противопожарного режима. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В четверг, 24 июня, сотрудники регионального управления ГОЧС и сотрудники ГУ МЧС Рязани провели профилактический рейд в поселке Солотча.

Специалисты пообщались с местными жителями, напомнили им о правилах пожарной безопасности в летний период и раздали памятки в условиях введенного особого противопожарного режима.

Также с отдыхающими провели разъяснительную работу о правилах поведения и недопустимости разведения костров в лесу.