В Солотче прошли рейды по соблюдению противопожарного режима
Специалисты пообщались с местными жителями, напомнили им о правилах пожарной безопасности в летний период и раздали памятки в условиях введенного особого противопожарного режима.
В Солотче прошли рейды по соблюдению противопожарного режима. Об этом
В четверг, 24 июня, сотрудники регионального управления ГОЧС и сотрудники ГУ МЧС Рязани провели профилактический рейд в поселке Солотча.
Специалисты пообщались с местными жителями, напомнили им о правилах пожарной безопасности в летний период и раздали памятки в условиях введенного особого противопожарного режима.
Также с отдыхающими провели разъяснительную работу о правилах поведения и недопустимости разведения костров в лесу.