В Рязанской области в день молодежи не будут продавать алкоголь

Ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя в заведениях общепита.

В Рязанской области в день молодежи не будут продавать алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

В воскресенье, 27 июня, в день молодежи в регионе запретят продажу спиртных напитков. Запрет установлен в соответствии с законом Рязанской области «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области» (№98-ОЗ от 14.11.2011 года).

В пресс-службе отметили, что ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя в заведениях общепита.