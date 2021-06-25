В Рязанской области в день молодежи не будут продавать алкоголь
Ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя в заведениях общепита.
В Рязанской области в день молодежи не будут продавать алкоголь. Об этом
В воскресенье, 27 июня, в день молодежи в регионе запретят продажу спиртных напитков. Запрет установлен в соответствии с законом Рязанской области «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области» (№98-ОЗ
В пресс-службе отметили, что ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя в заведениях общепита.