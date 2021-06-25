В Рязанской области пропал 71-летний мужчина

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В Рязанской области пропал 71-летний мужчина. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда « ЛизаАлерт ».

Базарнов Александр Сергеевич, 1949 года рождения, 24 июня ушел в лес из дома в деревне Волосовка Михайловского района и не вернулся.

Приметы: рост 167 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые с залысинами, глаза голубые.

Было одет в рубашку в темно-синюю клетку, серые спортивные брюки, резиновые сапоги, бежевую бейсболку.

С собой у мужчины было белое ведро.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.