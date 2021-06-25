В Рязани небывалый спрос на результаты коронавирусных тестов

После 20 июня в по крайней мере двух медицинских лабораториях Рязани выросла стоимость проведения тестов на обнаружение самого коронавируса (так называемый ПЦР-тест) и анализов содержания в крови антител к коронавирусу — иммуноглобулинов G и М. Произошло это, по словам медиков, из-за возросшего спроса.

После 20 июня в по крайней мере двух медицинских лабораториях Рязани выросла стоимость проведения тестов на обнаружение самого коронавируса (так называемый ПЦР-тест) и анализов содержания в крови антител к коронавирусу — иммуноглобулинов G и М. Произошло это, по словам медиков, из-за возросшего спроса. «Большинству клиентов требуется тест для поездки на отдых, — рассказывает Марина Николаевна, врач одной из лабораторий, — потому что на въезде в большинство зарубежных стран требуется ПЦР-тест на коронавирус, взятый не более чем за 72 часа до предъявления. Желающих стало больше примерно на 60 процентов».

«Отдельной услугой мы ввели выдачу справок международного образца на 16 возможных языках, — сообщили еще в одном учреждении. — Это предложение сразу же стало пользоваться спросом». Из-за ажиотажа возникли очереди. Лаборатория «Хеликс» специально предупреждает, что для взятия материала на ПЦР-тест обязательно надо заранее записываться на сайте учреждения. А лаборатория «Гемотест» даже сообщает об увеличении сроков выполнения и выдачи результатов анализов на антитела до 5 дней. «Да, людей прибавилось не менее половины, — подтверждает директор другой лаборатории Евгения Александровна. — Мы изо всех сил стараемся удовлетворить их в прежние сроки, но не поднимать стоимость проведения анализа». Стоимость исследования складывается из забора материала (мазка из носоглотки и ротоглотки или взятия крови из вены) и проведения самого теста. Системы используют разных фирм-производителей из разных стран, именно поэтому отличается стоимость тестов в разных клиниках и лабораториях.

Пользуясь данными с веб-сайтов медицинских учреждений, РЗН. инфо смогло оценить стоимость проведения исследований.

Одна из рязанских государственных лабораторий — при областном кожно-венерологическом диспансере (РОКВД) делает ПЦР-тест с мазком за 1500 рублей, а анализ на антитела за 800 рублей на каждый иммуноглобулинов плюс 130 рублей за взятие крови. Выдается справка для миграционной службы и предъявления в аэропортах на английском языке.