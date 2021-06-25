В Рязани небывалый спрос на результаты коронавирусных тестов

После 20 июня в по крайней мере двух медицинских лабораториях Рязани выросла стоимость проведения тестов на обнаружение самого коронавируса (так называемый ПЦР-тест) и анализов содержания в крови антител к коронавирусу — иммуноглобулинов G и М. Произошло это, по словам медиков, из-за возросшего спроса. «Большинству клиентов требуется тест для поездки на отдых, — рассказывает Марина Николаевна, врач одной из лабораторий, — потому что на въезде в большинство зарубежных стран требуется ПЦР-тест на коронавирус, взятый не более чем за 72 часа до предъявления. Желающих стало больше примерно на 60 процентов».
«Отдельной услугой мы ввели выдачу справок международного образца на 16 возможных языках, — сообщили еще в одном учреждении. — Это предложение сразу же стало пользоваться спросом». Из-за ажиотажа возникли очереди. Лаборатория «Хеликс» специально предупреждает, что для взятия материала на ПЦР-тест обязательно надо заранее записываться на сайте учреждения. А лаборатория «Гемотест» даже сообщает об увеличении сроков выполнения и выдачи результатов анализов на антитела до 5 дней. «Да, людей прибавилось не менее половины, — подтверждает директор другой лаборатории Евгения Александровна. — Мы изо всех сил стараемся удовлетворить их в прежние сроки, но не поднимать стоимость проведения анализа». Стоимость исследования складывается из забора материала (мазка из носоглотки и ротоглотки или взятия крови из вены) и проведения самого теста. Системы используют разных фирм-производителей из разных стран, именно поэтому отличается стоимость тестов в разных клиниках и лабораториях.
Пользуясь данными с веб-сайтов медицинских учреждений, РЗН. инфо смогло оценить стоимость проведения исследований.
Одна из рязанских государственных лабораторий — при областном кожно-венерологическом диспансере (РОКВД) делает ПЦР-тест с мазком за 1500 рублей, а анализ на антитела за 800 рублей на каждый иммуноглобулинов плюс 130 рублей за взятие крови. Выдается справка для миграционной службы и предъявления в аэропортах на английском языке.
- Лаборатории «Гемотест». За ПЦР-тест надо заплатить 1300 рублей, за взятие мазка 270 рублей. Анализ на антитела — каждый по 750 рублей плюс 200 рублей за взятие крови.
- Лаборатории «ИнВитро». За ПЦР-тест и мазок на вирус оплата составляет 1390 рублей, результат будет через 2 дня. Анализ на антитела — каждый по 690 рублей плюс 140 рублей за взятие крови.
- Лаборатории «Медлайн». За ПЦР-тест надо заплатить 930 рублей, за взятие мазка 270 рублей. Срочный ПЦР-тест (данные в течение 24 часов) стоит 2100 рублей. Анализы на антитела — каждый по 950 рублей плюс 150 рублей за взятие крови.
- Медцентр «Добрый доктор». За ПЦР-тест платят 1700 рублей, за срочное проведение 2800 рублей. Анализ на антитела — каждый по 750 рублей.
- Лаборатории «ДНком». Стоимость ПЦР-теста 1380 рублей, за взятие мазка 190 рублей. Анализ на антитела от 725 до 1350 рублей за каждый.
- Медцентр «ОН клиник». За ПЦР-тест надо в целом заплатить 1900 рублей, анализ на антитела — 1450 рублей.
- Лаборатории «Хеликс». За ПЦР-тест надо заплатить 1400 рублей, экспресс-тест с выдачей справки на разных языках стоит 2100 рублей. Анализ на антитела стоит от 630 до 1790 рублей при проведении его разными методами.
- Лаборатории «Ситилаб». ПЦР-тест соскоба (результаты в течение 24 часов) — за 1700 рублей. Анализ на антитела — разными методами от 750 до 1090 рублей плюс 200 рублей за взятие крови.