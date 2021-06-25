В первом российском регионе закончилась вакцина от коронавируса

В Хабаровском крае и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию из-за высокого спроса. В регионе закончился первый компонент препарата.

В первом российском регионе закончилась вакцина от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

В Хабаровском крае и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию из-за высокого спроса. В регионе закончился первый компонент препарата. В краевом минздраве сообщили, что за последние сутки привились более пяти тысяч человек. Это привело к тому, что в городах препарат оказался на исходе. При этом отмечается, что вакцинация вторым компонентом продолжится в обычном режиме.

В ведомстве также сообщили, что в регион планируют доставить 15 тысяч доз прививки, а график работы кабинетов вакцинации изменят. В случае необходимости пункты вакцинации переведут в круглосуточный режим.