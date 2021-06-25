В ходе «масочного» рейда жители Рыбного показывали сертификаты о вакцинации

Всего сотрудники проверили 11 торговых точек, в которых 47 человек получили предупреждения. 28 человек предъявили опергруппе сертификаты о наличии прививок против коронавируса.

В ходе «масочного» рейда жители Рыбного показывали сертификаты о вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе рыбновской мэрии.

В среду, 23 июня, в Рыбном прошли мероприятия, направленные на контроль соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Мероприятия проводила администрация Рыбновского района с привлечением сотрудников полиции.

Всего сотрудники проверили 11 торговых точек, в которых 47 человек получили предупреждения. 28 человек предъявили опергруппе сертификаты о наличии прививок против коронавируса.