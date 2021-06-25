Фото: по центру Рязани полиция провела мужчину в наручниках
«Ведут парня в наручниках по центру города, наряд полиции с собакой. Что он сделал-то? Репостнул что-то?» — прокомментировал автор снимка. В пресс-службе регионального управления МВД прокомментировали инцидент.
В центре Рязани заметили мужчину в наручниках. Фото с молодым человеком, который идет по улице Есенина в сопровождении полиции и с собакой, появилось в группе «
«Ведут парня в наручниках по центру города, наряд полиции с собакой. Что он сделал-то? Репостнул что-то?» — прокомментировал автор снимка.
В пресс-службе регионального управления МВД прокомментировали инцидент.
«Обычное исполнение служебных обязанностей в рамках закона», — отметили в полиции.
Позже стало известно, почему мужчинку вели в наручниках