Фото: по центру Рязани полиция провела мужчину в наручниках

«Ведут парня в наручниках по центру города, наряд полиции с собакой. Что он сделал-то? Репостнул что-то?» — прокомментировал автор снимка. В пресс-службе регионального управления МВД прокомментировали инцидент.

В центре Рязани заметили мужчину в наручниках. Фото с молодым человеком, который идет по улице Есенина в сопровождении полиции и с собакой, появилось в группе « Новости Рязани ВКонтакте » днем в пятницу, 25 июня.

«Ведут парня в наручниках по центру города, наряд полиции с собакой. Что он сделал-то? Репостнул что-то?» — прокомментировал автор снимка.

В пресс-службе регионального управления МВД прокомментировали инцидент.

«Обычное исполнение служебных обязанностей в рамках закона», — отметили в полиции.

Позже стало известно, почему мужчинку вели в наручниках