В центре Рязани из-за аварии отключили холодную воду

Восстановительные работы проводятся на тротуаре около дома №3 по улице Краснорядской.

В пятницу, 25 июня, в центре Рязани из-за аварии отключили холодную воду. По словам сотрудников МУП «Водоканал» авария случилась накануне.

Восстановительные работы проводятся на тротуаре около дома №3 по улице Краснорядской.

На время ремонта организована раздача воды.

Также с 09:30 до 15:30 холодное водоснабжение отключили на улице Фирсова в домах №№ 4 корпус 1, 6, 8, 10, 12, 6 корпус 1 (детский сад №91).