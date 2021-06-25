Собянин потребовал перевести 30% сотрудников на удаленку
На дистанционную работу должны уйти все сотрудники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. За нарушения работодателям грозит ответственность.
Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал перевести 30% сотрудников на удаленку. Соответствующий
На дистанционную работу должны уйти все сотрудники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.
Указ также продлевает запрет на работу заведений общепита, ночных клубов, баров, дискотек и караоке по ночам — с 23:00 до 6:00.
За нарушения работодателям грозит ответственность.