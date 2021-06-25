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В Новомичуринске спасли тонущего мальчика
Он не умел плавать, это заметили отдыхающие на пляже. Мальчик начал тонуть и махать руками.

В четверг, 24 июня, в Новомичуринске спасли тонущего мальчика. Об этом пишет ИД «Пресса».

Примерно в 16:30 на небольшой пляж в дачной зоне Новомичуринска приехали четыре велосипедиста. В сообщении отметили, что это были подростки около 15 лет. Они пошли купаться, бросив велосипеды на берегу.

Один из мальчиков не умел плавать, это заметили отдыхающие на пляже.

«Он с головой ушел под воду и начал судорожно махать руками, — рассказала девушка, которая была в это время на пляже. — Мы кричали его друзьям, но они отвечали, что он балуется».

На помощь тонувшему бросился один из друзей. За ногу он подтянул его к берегу.

Девушка рассказала, что ему помог еще один мальчик, но из другой компании.

«Втроем мы еле-еле вытащили подростка на песок, это было очень тяжело. Парень был без сознания, гипоксия продолжалась две-три минуты. Привели его в чувство, он очень просил не сообщать родителям, и уже в пять вечера мы были в приемном покое Новомичуринской ЦРБ», — сообщила очевидец.

Сам мальчик рассказал, что не умеет плавать. Он оступился, был на водоемы впервые, дно было незнакомым.

Мама забрала сына из больницы.

Девушка, которая помогла мальчику добавила, что друзья мальчика могли даже не понять, что он мог погибнуть на их глазах.