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Рязанский девелопер «Мармакс» стал финалистом федеральной премии Urban Awards-2021
Финалистами премии стали два проекта рязанского девелопера «Мармакс»: ЖК «Достояние» в номинации «Лучший региональный жилой комплекс бизнес-класса» и ЖК Парковый квартал «Голландия» в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса».

В четверг, 24 июня, в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения премии Urban Awards-2021, которая прошла в парадном павильоне Петропавловской крепости.

Финалистами премии стали два проекта рязанского девелопера «Мармакс»: ЖК «Достояние» в номинации «Лучший региональный жилой комплекс бизнес-класса» и ЖК Парковый квартал «Голландия» в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса».

Urban Awards — самая престижная премия на рынке недвижимости в России. Каждый год независимая экспертная комиссия оценивает лучшие проекты, учитывая весь процесс девелопмента — строительство, экономическую устойчивость, маркетинг и управление, энергоэффективность, уровень благоустройства и инфраструктуры, а также архитектурный облик. С каждой наградой Urban Awards общественность и деловое сообщество все больше осознают важность и преимущества качественного девелопмента, от проекта и архитектурного исполнения до стадии строительства, что способствует развитию всего рынка недвижимости России, а также помощь покупателям в выборе жилья.

«Участие в Urban Awards — это, в первую очередь, профессиональная оценка наших проектов на уровне всей России. Быть финалистом — это знак качества, подтверждение того, что мы действительно создаем уникальные, современные жилые комплексы. Безусловно, стать одними из лучших среди лидеров рынка — это оценка работы команды и актуальности продуктов, которые она создает», — отметил генеральный директор ИСГ «Мармакс» Юрий Юров.