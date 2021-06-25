Рязанские чиновники проверили благоустройство улиц Советского района

В пятницу, 25 июня, замглавы администрации Алексей Пустовалов вместе с префектом Советского района Сергеем Тарасовым провели объезд по территории округа. Они выслушали обращения граждан по поводу ненадлежащего благоустройства улиц.

Рязанские чиновники проверили благоустройство улиц Советского района. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В пятницу, 25 июня, замглавы администрации Алексей Пустовалов вместе с префектом Советского района Сергеем Тарасовым провели объезд по территории округа. Они выслушали обращения граждан по поводу ненадлежащего благоустройства улиц.

«Советский район — туристический центр Рязани, где ежедневно проходят десятки тысяч жителей и гостей города. Так что у администрации он на особом контроле», — подчеркнул замглавы.

На улице Фирсова у дома №14 после обустройства ливневой канализации не восстановили газон. По результатам проверки составили два протокола.

Около дома № 18 корпус 1 по улице Фирсова начали работы по окосу травы. Их планируют завершить в конце июня.

Жильцы дома № 8 на улице Лермонтова пожаловались на нерегулярную уборку мусорных контейнеров.

В Солотче на пересечении улиц Дачная и Железнодорожная контейнерная площадка убрана после обращения граждан в социальных сетях. На пересечении улиц Казанская и Порядок, а также на Владимирской улице мусор не вывозят. Все вопросы передали для исполнения профильным ведомствам.

У дома №2 на улице 3-и Бутырки сломана скамейка. Она будет оперативно отремонтирована.

По словам замглав администрации, территорию около дома-усадьбы академика Павлова, необходимо проверить на предмет несанкционированной торговли и принять соответствующие меры. Это касается и других территорий.

Алексей Пустовалов отметил, что в целом благоустройство территорий Советского района осуществляется качественно.