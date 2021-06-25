Россияне смогут обжаловать штрафы ГИБДД на сайте Госуслуг

С 1 сентября это можно будет сделать в онлайн-формате через портал госуслуг в течении десяти дней после получения постановления. Документ будет считаться полученным на следующий день после поступления в систему, даже если человек не заходил в личный кабинет.

Россияне смогут обжаловать штрафы ГИБДД на сайте Госуслуг. Об этом пишет «Коммерсант».

Правительство установило новый порядок получения и обжалования штрафов ГИБДД. С 1 сентября это можно будет сделать в онлайн-формате через портал госуслуг в течении десяти дней после получения постановления.

Сейчас обжаловать штраф можно лично в подразделении инспекции или отправив письмо по почте.

В случае отказа о получения штрафов в традиционном бумажном виде, документ будет считаться полученным на следующий день после поступления в систему, даже если человек не заходил в личный кабинет. Уведомления об отправке постановлений будут рассылаться с помощью SMS и push-сообщений, на почту или иными способами.

Если автовладелец не давал согласия на получение штрафов только через портал госуслуг, то постановление будет считаться врученным, если он зашел в личный кабинет хотя бы раз в течение семи дней после размещения документа в системе. В другом случае уведомление будет отправлено в виде обычного бумажного письма.