Россиян без прививки разрешили отстранять от работы
В Роструде заявили, что трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения от работы сотрудников без прививки.
Россиян без прививки разрешили отстранять от работы. Об этом
В Роструде заявили, что трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения от работы сотрудников без прививки. Речь идет о части 1 статьи 76 ТК РФ. Также отстранение от работы регламентируется ФЗ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и иными нормативными правовыми актами.
Уточняется, что вакцина необходима в тех случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении.