Россиян без прививки разрешили отстранять от работы

В Роструде заявили, что трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения от работы сотрудников без прививки.

Россиян без прививки разрешили отстранять от работы. Об этом пишет портал URA.RU

В Роструде заявили, что трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения от работы сотрудников без прививки. Речь идет о части 1 статьи 76 ТК РФ. Также отстранение от работы регламентируется ФЗ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и иными нормативными правовыми актами.

Уточняется, что вакцина необходима в тех случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении.