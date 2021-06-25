Беременным разрешили вакцинироваться «Спутником V»

Решение принято с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что у беременных сняли противопоказания для применения вакцины от коронавируса «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Об этом передает РИА Новости .

Он пояснил, что решение принято с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.

Мурашко пояснил, что вакцинацию могут делать беременные, у которых есть высокий риск тяжелого течения коронавируса.