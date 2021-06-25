Первый российский регион признает вакцинацию иностранными препаратами

В Краснодарском крае с 1 августа будут принимать туристов с наличием сертификата о вакцинации, в том числе и иностранными препаратами.

Первый российский регион признает вакцинацию иностранными препаратами. Об этом пишет ТАСС.

В Краснодарском крае с 1 августа будут принимать туристов с наличием сертификата о вакцинации, в том числе и иностранными препаратами.

«Каких-либо запретов на иностранные вакцины нет. Привитых иностранными вакцинами будут размещать при наличии сертификата с переводом на русский язык», — сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что отели Кубани будут принимать гостей только с наличием сертификата о вакцинации. Ассоциация туроператоров направила в адрес правительство письмо с просьбой разрешить заселение с отрицательным ПЦР-тестом. Россияне начали массово сдавать путевки.