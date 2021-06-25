На рязанской трассе произошло смертельное ДТП

Mitsubishi Outlander, двигаясь в сторону Шацка, столкнулся по касательной с «КамАЗом» с полуприцепом. В результате ДТП 55-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi погибла.

На рязанской трассе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в пятницу, 25 июня, в 05:40, в Путятинском районе на 328-ом километре автодороги М5 «Урал». 58-летний житель республики Мордовия на Mitsubishi Outlander, двигаясь в сторону Шацка, столкнулся по касательной с автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом, которым управлял 58-летний житель Новосибирской области.

От удара кроссовер съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП 55-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi погибла.

Проводится проверка.