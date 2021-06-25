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Мэр Рязани поздравила лучших выпускников школ 2021 года
Глава администрации Елена Сорокина и замглавы муниципального образования Лариса Максимова наградили памятными подарками 39 выпускников, имеющих высокие достижения в различных сферах деятельности.

Мэр Рязани поздравила лучших выпускников школ 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В пятницу, 25 июня, в администрации Рязани состоялся торжественный прием лучших выпускников школ 2021 года «Золотое наследие Рязани». Глава администрации Елена Сорокина и замглавы муниципального образования Лариса Максимова наградили памятными подарками 39 выпускников, имеющих высокие достижения в различных сферах деятельности.

В 2021 году среди выпускников рязанских школ 18 лауреатов премии губернатора Рязанской области одаренным детям, шесть призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, шесть Мастеров спорта, 17 стипендиатов Губернатора Рязанской области одаренным детям, три обладателя знака Губернатора Рязанской области «Школьному активисту» и один обладатель знака Губернатора Рязанской области «За усердие», победители и призеры творческих конкурсов всероссийского и международного уровней.