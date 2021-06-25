Мэрия предупредила о проверках «масочного» режима

Рейды продолжаются, рязанцев проверяют сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Администрация попросила рязанцев соблюдать ограничительные меры.

В Рязани прошел рейд по проверке «масочного» режима. Об этом сообщил сайт мэрии.

В среду, 24 июня, на остановках Советского района предупредили 34 человек, в отношении одного составили протоколо об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Рейды продолжаются, рязанцев проверяют сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Администрация попросила рязанцев соблюдать ограничительные меры.