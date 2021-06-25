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В Рязанской области осудили мужчину, зарезавшего сожителя матери
2 января 2021 года пьяный мужчина из-за бытового конфликта ударил сожителя матери ножом в шею. Потерпевший скончался от полученных травм на месте.

В Рязанской области осудили 36-летнего безработного мужчину, который убил сожителя матери. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

2 января 2021 года пьяный мужчина из-за бытового конфликта ударил сожителя матери ножом в шею. Потерпевший скончался от полученных травм на месте.

Обвиняемый признал вину в преступлении. Ему назначили семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, мужчины поссорились из-за того, что в доме закончился алкоголь, а потерпевший обвинил пасынка в «чрезмерном аппетите».