В Рязанской области осудили мужчину, зарезавшего сожителя матери

2 января 2021 года пьяный мужчина из-за бытового конфликта ударил сожителя матери ножом в шею. Потерпевший скончался от полученных травм на месте.

В Рязанской области осудили 36-летнего безработного мужчину, который убил сожителя матери. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

2 января 2021 года пьяный мужчина из-за бытового конфликта ударил сожителя матери ножом в шею. Потерпевший скончался от полученных травм на месте.

Обвиняемый признал вину в преступлении. Ему назначили семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, мужчины поссорились из-за того, что в доме закончился алкоголь, а потерпевший обвинил пасынка в «чрезмерном аппетите».