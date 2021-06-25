Карабасову продлили домашний арест

Судебное разбирательство идет в Советском районном суде с августа прошлого года. По версии следствия, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Бывшему мэру Рязани Сергею Карабасову продлили домашний арест. Об этом сообщили в Советском районном суде.

В пятницу, 25 июня, состоялось судебное заседание по уголовному делу по обвинению бывшего мэра Сергея Карабасова, экс-начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева, и гендиректора ООО «Уютный двор 62» Михаила Пузанова по статьям «Виды соучастников преступления» и «хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Ковалеву и Карабасову продлили домашний арест на три месяца. Очередное судебное заседание состоится в 11:00 6 августа 2021 года. Планируется допросить Михаила Пузанова.

Судебное разбирательство идет в Советском районном суде с августа прошлого года. По версии следствия, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались. Начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.