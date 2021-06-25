\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
30°
Сбт, 26
30°
Вск, 27
30°
ЦБ USD 72.17 -0.16 26/06
ЦБ EUR 86.19 -0.14 26/06
Нал. USD 71.70 / 73.60 14:03
Нал. EUR 86.02 / 86.70 17:56
Новости
Публикации
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
Вчера 13:28
1 422
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
22 июня 16:46
5 715
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
6 901
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
7 625
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Карабасову продлили домашний арест
Судебное разбирательство идет в Советском районном суде с августа прошлого года. По версии следствия, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Бывшему мэру Рязани Сергею Карабасову продлили домашний арест. Об этом сообщили в Советском районном суде.

В пятницу, 25 июня, состоялось судебное заседание по уголовному делу по обвинению бывшего мэра Сергея Карабасова, экс-начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева, и гендиректора ООО «Уютный двор 62» Михаила Пузанова по статьям «Виды соучастников преступления» и «хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Ковалеву и Карабасову продлили домашний арест на три месяца. Очередное судебное заседание состоится в 11:00 6 августа 2021 года. Планируется допросить Михаила Пузанова.

Судебное разбирательство идет в Советском районном суде с августа прошлого года. По версии следствия, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались. Начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.

Карабасов и Ковалев находятся под домашним арестом. Пузанов был отпущен под залог.