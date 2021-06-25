\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
30°
Сбт, 26
30°
Вск, 27
30°
ЦБ USD 72.17 -0.16 26/06
ЦБ EUR 86.19 -0.14 26/06
Нал. USD 71.70 / 73.60 14:03
Нал. EUR 86.02 / 86.70 17:56
Новости
Публикации
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
Вчера 13:28
1 422
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
22 июня 16:46
5 715
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
6 901
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
7 625
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Игорь Маковский дал оценку развитию энергокомплекса Рязанской области
На территории Михайловского района электрических сетей глава энергокомпаний оценил состояние автомобильной и специальной техники, укомплектованность аварийного запаса материалов и оборудования, соблюдение условий труда и отдыха персонала. Кроме того, он осмотрел действующую подстанцию 110 кВ «Цементная», которая обеспечивает надежным энергоснабжением крупные промышленные объекты и населенные пункты.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проверил действующие производственные объекты филиала «Рязаньэнерго» и посетил площадку нового центра питания ПС 110 кВ «Развитие».

На территории Михайловского района электрических сетей глава энергокомпаний оценил состояние автомобильной и специальной техники, укомплектованность аварийного запаса материалов и оборудования, соблюдение условий труда и отдыха персонала. Кроме того, он осмотрел действующую подстанцию 110 кВ «Цементная», которая обеспечивает надежным энергоснабжением крупные промышленные объекты и населенные пункты.

В Рязанском муниципальном районе региона Игорь Маковский провел совещание с руководством филиала и подрядной организацией на месте строительства высокотехнологичной подстанции «Развитие» с проектной мощностью 80 МВА. Она расположится на территории общей площадью 1000 квадратных метров. Ее основными потребителями станут резиденты нового индустриального парка «Рязанский».

Все данные о работе объекта будут поступать в онлайн-режиме в центр управления сетями. Это позволит повысить наблюдаемость технологических процессов, обеспечить удаленное управление и дистанционную диагностику оборудования.

«Строительство идет строго по графику, завершены фундаментные работы, выполняется монтаж основных металлоконструкций. В ближайший месяц начнется поставка силового оборудования. Подстанция „Развитие“ станет самой современной и высокотехнологичной в Рязанской области. Ввод ее в эксплуатацию обеспечит принципиально новый уровень качества электроснабжения предприятий индустриального парка и станет мощным импульсом для увеличения инвестиционной привлекательности региона», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.