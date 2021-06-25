Стало известно, почему полиция вела рязанца по центру города в наручниках
«Сотрудники конвойной службы полиции сопровождали обвиняемого в серии краж в рамках следственных действий», — отметили в сообщении. В полиции добавили, что шла проверка показаний на местах, в различных частях города.
В пресс-службе регионального управления МВД объяснили, почему мужчину вели по городу в наручниках.
«Сотрудники конвойной службы полиции сопровождали обвиняемого в серии краж в рамках следственных действий», — отметили в сообщении.
В полиции добавили, что шла проверка показаний на местах, в различных частях города.
Напомним, человека в наручниках заметили на улице Есенина днем в пятницу, 25 июня.