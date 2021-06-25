Фото: в центре Рязани мужчине стало плохо

Инцидент произошел вечером в пятницу, 25 июня, на улице Вокзальной рядом со школой №13. Очевидцы вызвали скорую помощь. Оказавшиеся на месте полицейские, пытались привести мужчину в чувство.

В центре Рязани мужчине стало плохо. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 25 июня, на улице Вокзальной рядом со школой №13. По словам очевидцев, мужчина 40-50 лет упал, его начало трясти, его лицо побледнело, а губы посинели.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Оказавшиеся на месте полицейские, пытались привести мужчину в чувство. Сотрудники полиции сообщили, что мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения.